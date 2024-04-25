Театр «Русская песня» Москва, Олимпийский пр., д. 14

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Под руководством Надежды Бабкиной, Московский государственный академический театр «Русская песня» начал свою творческую миссию в 2000 году, получив статус фольклорного театра, утвержденный в далеком 1976 году. С 2019 года этот театр стал уникальным в стране, пропагандируя народную культуру через свои постановки. Он стал столпом нового жанра, объединяющего драматическое искусство, традиционное многоголосие, выразительную хореографию, оригинальную музыку, а также народные и авторские песни в современных аранжировках. Основу репертуара театра составляют произведения русской и советской классической литературы, что делает его уникальным и отличает от других театров.

Театр "Русская песня" включает в себя несколько коллективов. Помимо основного ансамбля, в его состав входят: балет «Живая планета», ансамбли «Славяне» и «Россияне», фолк-рок группа «После 11», танцевальный ансамбль «Русские сезоны» под руководством заслуженного деятеля искусств Николая Андросова, а также детско-юношеская студия «Наследие». Важно отметить, что в постановках театра активно участвуют известные актеры драматических театров и кино, что придает спектаклям дополнительную глубину и значимость. Среди знаменитых артистов, сотрудничающих с театром "Русская песня", можно назвать Сергея Никоненко, Ольгу Волкову, Наталью Егорову, Ларису Удовиченко и многих других. Режиссерские постановки в разное время осуществлялись такими талантливыми режиссерами, как Нина Чусова, Роман Самгин, Любовь Гречишникова, Дмитрий Петрунь и многие другие.