МАУ ДО Ставропольский дворец детского творчества Ставрополь, ул. Ленина, д. 292

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Ставропольский Дворец детского творчества основан в 1936 году как Дом пионеров и школьников города Ставрополя. В 1992 году он получил статус учреждения дополнительного образования и современное название. Сегодня в распоряжении Дворца 2 корпуса общей площадью около 10 тысяч кв.м., площадь прилегающей территории – 6100 кв.м. Учреждение располагает современной конструктивно и технически оснащенной материальной базой, в том числе конференцзалом, кукольным театром, спортивно-тренажерным залом. Общее количество учебных кабинетов – 40. Также, имеется большой концертный на 750 мест, оснащенный автоматизированной системой кондиционирования, современным световым и звуковым оборудованием, имеется гигантским светодиодным экраном площадью 108 кв.м.