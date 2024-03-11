Республиканский дворец культуры Саранск, ул. Пролетарская, д. 39

Мордовская государственная филармония одна из старейших концертных организаций России. Республиканское учреждение культуры организовано в 1943 году в Саранске при Комитете по делам искусств в Совете народных комиссаров МАССР на базе мордовского концертного бюро.

С 1963 по 1979 год филармония, как организация, не существовала, её функции выполнял концертный отдел при Мордовском музыкально-драматическом театре (руководитель заслуженный артист России, народный артист Республики Мордовия Еремеев Д.И.). С 1979 года МГФ возобновила работу и по сей день ведет деятельность по концертному обслуживанию и культурному просвещению населения Республики, пропаганде музыкального искусства, мордовской народной и композиторской музыки, художественному воспитанию детей и юношества, организации концертной деятельности коллективов и солистов на территории Республики Мордовия, а так же за пределами Республики — в различных регионах России, в Ближнем и Дальнем Зарубежье.