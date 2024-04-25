Смоленская областная филармония Смоленск, ул. Глинки, д. 3

К концертам

Смоленская областная филармония – одна из старейших концертных организаций России, созданная в 1939 году Постановлением Смолоблисполкома № 1087 от 16 мая.

С апреля 1988 года филармония располагается в здании бывшего Дворянского собрания, построенном в 1825 году по проекту архитекторов М.Н.Слепнева и А.И.Мельникова (памятник истории и культуры XIX века).

Концертный зал, где в 1848 году смоляне чествовали своего земляка М.И. Глинку, ныне носит имя великого композитора. Как заметил композитор Евгений Дога, «в Смоленске хорошая музыкальная аура, зал Филармонии создан для высокого искусства, гостей с европейскими и мировыми именами он просто ждет».

80 лет Филармония создает художественную летопись музыкальной жизни города и области, реализует идеи музыкального просветительства. Это единственная государственная многопрофильная концертная организация.

Основная деятельность филармонии связана с организацией и проведением концертов, Всероссийских и Международных фестивалей, конкурсов, многие из которых стали традиционными. Ежегодный Всероссийский музыкальный фестиваль им. М.И. Глинки, посвященный Дню рождения композитора, проводится с 1957 года. Его учредителями являются Министерство культуры России, Департамент Смоленской области по культуре и Смоленская областная филармония. Международный фестиваль фортепианных дуэтов, фестиваль «Русская Масленица», Международный фестиваль-конкурс музыкального творчества детей и юношества «Гамаюн», Всероссийский фестиваль «Композиторы России - детям» также проходят постоянно, открывая новые имена и таланты. «Неделя музыки для детей и юношества», музыкальные абонементы для учащихся детских музыкальных и общеобразовательных школ города и области включают в себя концерты, музыкальные спектакли, детские оперы, мюзиклы, театрализованные шоу-программы, циклы концертов «Звезды музыкального искусства в Смоленске», «Звезды мировой оперной сцены», лауреаты Международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки на родине композитора и многие другие.

Филармония проводит более 700 концертов ежегодно, включая программы собственных и приглашенных коллективов и исполнителей.

Из года в год филармония растет и развивается: улучшается организация концертов, творческие коллективы и солисты филармонии совершенствуют свое профессиональное мастерство. Гастрольная афиша знакомит слушателей не только с известными мастерами мировой сцены, но и открывает новые имена.

Сегодня Смоленская областная филармония хранит и достойно продолжает лучшие музыкальные традиции России.