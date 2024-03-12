Областная Филармония им. Шнитке Саратов, Соборная площадь, д. 9

К концертам

Областная филармония им. А. Шнитке — одна из ведущих концертных организаций России. Основана в 1937 году. По итогам 2001 года стала лауреатом всероссийского конкурса «Окно в Россию» в номинации «Филармония года». В этом же году ей было присвоено имя композитора Альфреда Шнитке, классика музыки ХХ столетия, родившегося на саратовской земле. В настоящее время в составе филармонии десять коллективов высокого профессионального уровня разной жанровой направленности. Кроме двух оркестров — Академического симфонического и духовых инструментов «Волга-Бэнд» — в состав филармонии входят Театр хоровой музыки, коллектив концертных филармонических исполнителей, ансамбль старинной музыки «Трио-соната», ансамбль народной музыки «Балаган», ансамбль народных инструментов «Парафраз», эстрадно-джазовый ансамбль «Манго-Экспресс», эстрадный театр для детей «Арт-Ревю», театр «Куклы Папы Карло». Саратовская филармония — единственная в области многопрофильная концертная организация, сочетающая работу собственных коллективов и солистов с постоянно проводимыми концертами приглашенных гастролеров, фестивальными проектами и конкурсами. Визитная карточка организации в культурном пространстве страны — Российский фестиваль имени Генриха Нейгауза, который в 2020 году проводился в пятнадцатый раз. Филармония ежедневно занимается просветительской работой. Артисты дают концерты в студенческих аудиториях, в клубах и домах культуры, в общеобразовательных и музыкальных школах города и области.