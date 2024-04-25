СГК им Л.В. Собинова Саратов, пр-т. Столыпина, д. 1

К концертам

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова (СГК) — высшее музыкальное учебное заведение, расположенное в Саратове и занимающее почетное третье место среди консерваторий России. Она была названа в честь знаменитого оперного певца Леонида Собинова в 1935 году. В ее трех залах — Большом, Малом и Театральном — ежегодно проходит около 300 мероприятий. Здесь можно услышать органные вечера, выступления симфонических, народных и духовых оркестров, а также концерты академических и народных хоров, сольные программы выдающихся артистов и первые выступления студентов на сцене.