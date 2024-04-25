СГИИ им. Дмитрия Хворостовского Красноярск, ул. Ленина, д. 22

К концертам

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского — это ведущее государственное учебное заведение, являющееся крупнейшим центром в области музыкального, художественного, хореографического и театрального искусства на протяжении всей территории России от Урала до Дальнего Востока.

Здесь имеются возможности для проведения и записи разнообразных мероприятий: начиная от выступлений симфонических оркестров и ансамблей народных инструментов и заканчивая хоровыми концертами и оперными спектаклями. Большой концертный зал оснащен двумя концертными роялями, Yamaha и Steinway & Sons, а также электроорганом Johannus Opus. В малом зале предусмотрены возможности для выступлений камерных ансамблей и солистов, а также для проведения лекций, заседаний, конференций и презентаций.