СЦКиИ Севастополь, ул. Ленина, д. 25

Севастопольский Центр культуры и искусств занимает выдающееся место в культурной жизни города, воплощая уникальные музыкальные и культурные проекты. Это не только место, где звучат мелодии искусства, но и генератор вдохновения для знаковых культурных событий: фестивалей, концертов, литературных вечеров и спектаклей. В 2022 году Севастопольский Центр культуры и искусств праздновал свое 65-летие, отметив этот знаковый юбилей со всей пышностью и красотой.

На сегодняшний день в центре творчества работают 4 профессиональных коллектива и 30 клубных группировок. Среди них выделяются хореографические и вокальные студии, изостудия и фотоклуб, а также разнообразные творческие объединения народного творчества. Эти коллективы, в числе которых 11 носит звания «заслуженный», «народный» и «образцовый», воплощают в себе множество талантов и страстей, вдохновляя и поддерживая культурное богатство и разнообразие в городе.