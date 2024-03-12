Дом офицеров им. К.Е. Ворошилова Самара, ул. Шостаковича, д. 7

К концертам

Центральный концертный зал является универсальной площадкой для проведения концертов, спектаклей, шоу-программ, проведения семинаров, показа кинофильмов. Заведение включает в себя большой и малый концертные залы, которые укомплектованы звуковым и световым оборудованием. Большой зал рассчитан на 1054 зрителей. В нем часто проводят спектакли, концерты звезд российской и зарубежной эстрады, конференции, корпоративные вечеринки. В концертном зале возможна организация и проведение вечеринок с хорошим звуком и светом. Малый зал вмещает 300 зрителей. Видеоаппаратура: 2 экрана, 2 видеопроектора, возможна запись и прямая трансляция видео на экраны.