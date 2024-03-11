Самарская филармония Самара, ул. Фрунзе, д. 141

Самара всегда была сильна своими музыкальными традициями, которые берут свое начало еще в середине XIX века. Свой весомый вклад в формирование культуры города и региона вносит Самарская государственная филармония - одна из ведущих концертных организаций России, которая в 2020 году отметила свое 80-летие. Из года в год Самарская филармония растет и развивается: улучшается организация концертов, творческие коллективы филармонии совершенствуют свое мастерство, а имена приезжих звезд приобретают все большие масштабы. Сегодня Самарская филармония по праву занимает одну из лидирующих позиций в России, храня и достойно продолжая самые лучшие духовные и музыкальные традиции. По итогам 1999 года Самарская государственная филармония стала победителем конкурса газеты «Культура» - «Окно в Россию» в номинации «Филармония года», а в 2015 году - лауреатом областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Единство и успех». В 2020 году Самарская филармония вошла в топ-10 лучших филармоний в России для посещения и просмотра онлайн-трансляций концертов классической музыки на сайтах филармоний и в социальных сетях.