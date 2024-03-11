Ростовская филармония Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 170

Ростовская государственная филармония имеет богатую творческую историю и держит высокую планку исполнительского искусства. Сегодня здесь выступают талантливые коллективы и солисты, среди которых народные и заслуженные артисты России, лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов. В филармонии проходят уникальные концертные программы, выступления российских и зарубежных композиторов, оркестров и ансамблей. Является домашней площадкой таких коллективов, как Джаз-оркестр им. Кима Назаретова, Творческое объединение «Классик-концерт», Концертный оркестр духовых инструментов им. В. Еждика, Ростовский академический симфонический оркестр, Оркестр русских народных инструментов «Дон», Ансамбль песни и пляски «Казачий круг», Ансамбль русских народных инструментов «Донцы», Шоу-группа «Амазонки».