Концерт-холл РЦСО

Омск, ул. Красный Путь, 9
Концерт-холл РЦСО

5

Концертов
В продаже

Концерт-холл РЦСО — это современный концертный зал, открытый в 2020 году после капитального ремонта. Площадка оснащена современным световым, звуковым и проекционным оборудованием. Центральное месторасположение, транспортная доступность, компетентный персонал, а также комфортные условия делают максимально привлекательным пребывание артистов и зрителей в учреждении. Зрительный зал рассчитан на 640 мест. Для артистов оборудованы 3 вместительные гримерные комнаты. Для маломобильных групп населения вход в здание оборудован пандусом, а внутри установлены автоматические подъемники и туалет для инвалидов.

Концерт-холл РЦСО

5

Концертов
В продаже
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Ближайшие концерты в Концерт-холле РЦСО

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