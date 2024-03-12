Концерт-холл РЦСО Омск, ул. Красный Путь, 9

К концертам

Концерт-холл РЦСО — это современный концертный зал, открытый в 2020 году после капитального ремонта. Площадка оснащена современным световым, звуковым и проекционным оборудованием. Центральное месторасположение, транспортная доступность, компетентный персонал, а также комфортные условия делают максимально привлекательным пребывание артистов и зрителей в учреждении. Зрительный зал рассчитан на 640 мест. Для артистов оборудованы 3 вместительные гримерные комнаты. Для маломобильных групп населения вход в здание оборудован пандусом, а внутри установлены автоматические подъемники и туалет для инвалидов.