Приморская краевая филармония

Владивосток, Светланская ул., д. 15
Приморская краевая филармония

4

Концерта
В продаже

Приморская краевая филармония — крупнейшая концертная организация Приморского края, расположенная в историческом центре города Владивостока. Её основные коллективы: Тихоокеанский симфонический оркестр, Эстрадный оркестр, Квартет русских народных инструментов «Садко», Эстрадно-вокальный дуэт. На сцене выступают ведущие композиторы, оркестры, ансамбли, солисты. Здесь проходят фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», Международный джазовый фестиваль во Владивостоке, международный фестиваль «Дни культуры стран Азиатско – Тихоокеанского региона».

Приморская краевая филармония

4

Концерта
В продаже
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Ближайшие концерты в Приморской краевой филармонии

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