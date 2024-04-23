Поморская филармония Архангельск, Банковский пер., д. 3

За свои 80 лет истории филармония активно воплощает идеи музыкального просвещения, являясь центром концертной жизни Поморья и выполняя благородную миссию воспитания настоящих ценителей музыкального искусства. Сохраняя лучшие традиции музыкальной культуры, филармония тесно сотрудничает с ведущими исполнителями России и многих других стран мира, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Великобританию, Нидерланды, Польшу, Норвегию, Швецию, Финляндию, США, Мексику, Бразилию, Китай, Японию, Австралию и др.

С 1987 года концертный зал филармонии находится в историческом здании Кирхи (Лютеранской церкви Св. Екатерины), обладающем уникальными акустическими свойствами, способными удивить даже самых требовательных слушателей. В зале также установлен орган немецкой фирмы «Александр Шуке».

"Я не представляю Архангельска без филармонии, без страниц ее интересной истории, без замечательных артистов и талантливых слушателей, без нашего Камерного зала, без музыки, которая здесь рождается и звучит" — поделился Владимир Слесарев, заслуженный работник культуры РФ, бывший директор Архангельской областной филармонии.