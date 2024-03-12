Пермская филармония

Пермь, ул. Ленина, д. 51Б
Пермская филармония

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Концерт
В продаже

Пермская краевая филармония — главное учреждение культуры города Пермь, где проходят лучшие концерты композиторов, оркестров, мероприятия в сфере профессионального художественного искусства в области концертно-просветительской деятельности, фестивали, презентации, конкурсы, творческие вечера, дни культуры. Органный зал открылся в 2003 году в реконструированном помещении конференц-зала Законодательного собрания Пермской области. Инструмент строили специально для пермского зала. Его установила немецкая органостроительная фирма Glatter-Goetz Orgelbau.

Пермская филармония

1

Концерт
В продаже
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Ближайшие концерты в Пермской филармонии

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