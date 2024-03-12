Органный Зал Набережные Челны, Автозаводский проспект, д. 8

К концертам

Концертный зал, где проводятся незабываемые вечера с выступлениями знаменитых органистов, был открыт совсем недавно. История создания этого уникального зала идет с подарка, сделанного городу по замыслу бывшего президента Татарстана Шаймиева, который был завезен из консерватории города Казани. Органу от компании «Ригер-Клосс», подыскали сооружение, которое по всем параметрам годилось для установки такого редкого инструмента. Таким зданием оказался кинотеатр «Россия». В1997 году приступили к его реконструкции. Сегодня орган полностью настроен, а Органный зал по звуковым параметрам считается лучшим в России. В настоящее время здесь идут концертные программы лучших камерных оркестров, вокальных ансамблей, исполняются классические шедевры на органе. Специально для детей организуются праздники, на которых играет орган, таким образом, дети с малых лет приобщаются к прекрасному искусству.