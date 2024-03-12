Омская филармония Омск, ул. Ленина, д. 27А

Зал филармонии проектировали как киноконцертный, на момент открытия в 1967 году он был самым крупным в городе: 1200 мест, огромный экран, просторная сцена. Концертную площадку передали в пользование коллективам филармонии — симфоническому оркестру и хору. Зал филармонии охотно принимал и гастролёров — как академических солистов, так и эстрадных звёзд. В 2010-м площадку закрыли на капремонт. Через год концертный зал вернулся обновлённым и соответствующим всем современным требованиям к организации мероприятий. За реконструкцию отвечал британец Николас Эдвардс, его смелые решения (вроде подъёма потолка на 10 метров) обеспечили концертному залу филармонии уникальный звук. Используют его не только для исполнения классических произведений: тут выступают рок-группы, популярные шансонье и команды КВН, ставятся спектакли и детские шоу-программы.f