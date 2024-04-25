Театр им. Тургенева Орел, площадь Ленина, д. 2

История Орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева уходит корнями в 1815 год, когда граф С.М. Каменский основал крепостной театр на Соборной площади. Этот театр, один из первых в России, доступный широкой публике, славился за пределами города. После ухода графа, театр перешел в руки предпринимателей на 80 лет, многие из которых вкладывали средства в развитие театрального искусства ради высоких идеалов.

Даже в тяжелые послереволюционные времена театр продолжал свою работу. Еженедельные бесплатные представления призваны были знакомить рабочих и крестьян с мировым и русским театром. На сцене Орловского театра регулярно звучал репертуар Тургенева, даже тогда, когда в других театрах его редко ставили. В годы Великой Отечественной войны коллектив театра был эвакуирован на Урал, в город Златоуст, где продолжил свою работу.

В 1944 году театр вернулся в Орел и поселился в здании Дома Учителя, выжившем после войны. В 1949 году театр был переименован в честь И.С. Тургенева, а его коллектив получил новое здание, построенное по проекту архитектора Б. Антипова. С тех пор прошло много лет, и за это время было сделано многое.

В начале 1996 года театр получил статус «Академический». В 1998 году театр был удостоен премии «Театр года» за выдающийся вклад в развитие культуры России.

В 1993 году в театре открылся музей истории Орловской сцены с воссозданным в миниатюре театром графа С.М. Каменского.

Современное здание театра было построено в 1975 году по проекту архитекторов Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений. 26 октября 1975 года театр начал свой 161-й сезон в новом здании, представив спектакль «Дворянское гнездо».

Сегодня театр имени И.С. Тургенева — это часть истории театрального искусства в Орле и национальное достояние, признанное за рубежом.