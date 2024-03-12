Областной центр культуры, народного творчества и кино

Липецк, ул. Космонавтов, д. 54А
Областной центр культуры, народного творчества и кино

4

Концерта
В продаже

ОБУК «ОЦКНТ» – ведущий социально-культурный центр области с двумя зрительными залами с общим числом посадочных мест – 913: базовая площадка для выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, звёзд эстрады; современное звуковое, световое и сценическое оборудование – залог успешного проведения праздников, фестивалей и т.п.; высококвалифицированный кадровый состав учреждения – 141 человек, в котором: 6 заслуженных работников культуры РФ, 1 заслуженный артист России, 5 заслуженных работников культуры Липецкой области, 1 Почетный работник общего образования РФ, 1 Почетный кинематографист России.

Областной центр культуры, народного творчества и кино

4

Концерта
В продаже
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Ближайшие концерты в ОЦКНТ

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