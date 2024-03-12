Новосибирская филармония Новосибирск, Красный проспект, д. 32

Новосибирская государственная филармония — крупнейшее учреждение культуры города и Сибири. Ключевым коллективом филармонии является Новосибирский академический симфонический оркестр, наряду с которым в организации работают еще 19 коллективов. Помимо организации концертов филармония проводит ряд крупных международных фестивалей: Международный Рождественский фестиваль искусств, Транссибирский Арт-Фестиваль, Sib Jazz Fest, Белый фестиваль и другие. Государственный концертный зал имени Арнольда Каца стал первой в истории Новосибирска площадкой подобной вместительности, построенной специально для концертов классической музыки. Зал оснащен первоклассной звуковой аппаратурой производства США, что значительно расширяет возможности концертной площадки. В зале работает музей имени А.М. Каца. Камерный зал филармонии находится в Доме Ленина в самом центре Новосибирска. Этот зал, открытый в 1925 году, в 1944 был реконструирован по проекту архитектора В. М. Тейтеля, и здание приобрело современный облик. В 1935—1985 годах в здании размещался Театр Юного Зрителя. Кроме основного зала в здании находятся Музыкальная галерея и Музыкальная гостиная, где также проходят концерты Новосибирской филармонии.