Новгородская областная филармония

Великий Новгород, Новгородский кремль, д. 25
Новгородская областная филармония
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История Новгородской областной филармонии начинается 18 сентября 1944 года, в день создания Новгородского областного концертно-эстрадного бюро (НКЭБ). Хотя и значилось оно областным, но искать крышу ему пришлось в районном городе Боровичи (областной центр лежал в руинах). Основной задачей бюро было «…повышение культурного уровня трудящихся путем широкой пропаганды советского эстрадного искусства, лучших образцов классики и народного творчества». С января 2018 года в результате реорганизации филармония вошла в состав Новгородского областного театрально-концертного агентства. Его генеральным директором стал Александр Вахрушев. В объединение также вошли Новгородский академический театр драмы, киноцентр «Россия», Новгородский областной Дом народного творчества.

Новгородская областная филармония
Концертов нет в продаже
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