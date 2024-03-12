Новгородская областная филармония Великий Новгород, Новгородский кремль, д. 25

История Новгородской областной филармонии начинается 18 сентября 1944 года, в день создания Новгородского областного концертно-эстрадного бюро (НКЭБ). Хотя и значилось оно областным, но искать крышу ему пришлось в районном городе Боровичи (областной центр лежал в руинах). Основной задачей бюро было «…повышение культурного уровня трудящихся путем широкой пропаганды советского эстрадного искусства, лучших образцов классики и народного творчества». С января 2018 года в результате реорганизации филармония вошла в состав Новгородского областного театрально-концертного агентства. Его генеральным директором стал Александр Вахрушев. В объединение также вошли Новгородский академический театр драмы, киноцентр «Россия», Новгородский областной Дом народного творчества.