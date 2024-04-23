Выставочный центр «Норд Экспо» Архангельск, ул. Папанина, д. 25

Концепция и архитектурный дизайн комплекса были разработаны с учетом северной специфики, представляя собой изнутри тающий айсберг. Благодаря совместным усилиям проектировщиков и строителей удалось создать не только многофункциональный комплекс, но и уникальный объект архитектуры.

В «Норд Экспо» расположены выставочные залы различной вместимости и конфигурации. Все залы разделены подвижными перегородками, что позволяет комбинировать их размеры и органично объединять экспозиции, расположенные в разных залах, для создания единого пространственного концепта.