Выставочный центр «Норд Экспо»

Архангельск, ул. Папанина, д. 25
Выставочный центр «Норд Экспо»
Концертов нет в продаже

Концепция и архитектурный дизайн комплекса были разработаны с учетом северной специфики, представляя собой изнутри тающий айсберг. Благодаря совместным усилиям проектировщиков и строителей удалось создать не только многофункциональный комплекс, но и уникальный объект архитектуры.

В «Норд Экспо» расположены выставочные залы различной вместимости и конфигурации. Все залы разделены подвижными перегородками, что позволяет комбинировать их размеры и органично объединять экспозиции, расположенные в разных залах, для создания единого пространственного концепта.

Выставочный центр «Норд Экспо»
Концертов нет в продаже
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