Нижегородская филармония Нижний Новгород, Кремль, д. 2

К концертам

Государственная Академическая филармония имени Мстислава Ростроповича расположена в историческом и административном центре Нижнего Новгорода и одном из самых живописных мест города - на территории старинного нижегородского Кремля. Одна из старейших концертных организаций, основанная в 1937 году, филармония и сегодня остается главным организатором симфонических, камерных, органных, детских и литературных концертов, а ее Кремлевский концертный зал - центральной концертной площадкой города, где демонстрируют свое мастерство лучшие российские и зарубежные исполнители, где проходят уникальные международные фестивали, где звучат высочайшие произведения музыкальной классики и интересные премьеры.