ДК «Нефтьче» Альметьевск, ул. Ленина, д. 98

В настоящее время ДК «Нефтьче» является главным местом для проведения культурных мероприятий в городе Альметьевск, как для местных жителей, так и для гостей. Построенное в 1981 году в честь добычи 2-миллиардной тонны нефти Татарстана, здание служит примером надежности и долговечности.

Культурный комплекс включает зал с балконом на 987 мест, помещения для различных творческих коллективов: хореографии, вокала, хорового пения. Всего здесь действует 25 кружков и клубных формирований с численностью более 1 000 человек. Кроме того, здесь работает профессиональная звукозаписывающая студия.

Для посещения открыты зимний сад и научно-техническая библиотека города и района. Основной целью ДК «Нефтьче» является развитие культурных традиций для всех возрастных групп населения и пропаганда здорового образа жизни. Здесь регулярно проводятся концерты и спектакли с участием артистов разного уровня - от городского до мирового.

Работники ДК «Нефтьче» активно участвуют в культурной жизни, многие из них являются лауреатами и дипломантами различных конкурсов на уровне города, республики и страны. Народные хор «Дубравушка» и ансамбль казачьей песни «Гармония» под руководством Г.Н. Бибаниной удостоены звания «Народный».