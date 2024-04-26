Театр «Мьюзик-холл»

Санкт-Петербург, парк Александровский, д. 4
Театр «Мьюзик-холл»
Концертов нет в продаже

В здании народной аудитории Народного дома, возводившейся по инициативе принца А. П. Ольденбургского под руководством архитектора Высочайшего двора Г. И. Люцедарского, находится известный «Мюзик-Холл». Сегодня этот театр пользуется неизменной любовью публики, предлагая ей уникальные и замечательные музыкальные программы и захватывающие спектакли как для взрослых, так и для детей. Здесь проводится престижный международный фестиваль «Опера - всем», а также функционирует великолепный симфонический оркестр «Северная Симфония» и собственный хор.

Театр «Мьюзик-холл»
Концертов нет в продаже
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