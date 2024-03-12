Мурманская филармония Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3

Концертный зал филармонии имеет классический вид, выполнен в светлых тонах. Зал имеет конфигурацию амфитеатра: каждый последующий ряд расположен выше предыдущего. Концертный зал в здании расположен в 2-двух уровнях, на 3-4 этажах. Входы и выходы в концертный зал находятся на 3 этаже: слева и по центру зала, и на 4 этаже: слева и справа зала. Посадочных мест на 558 зрителей. Часть первого ряда предназначена для зрителей на колясках. Сцена прямоугольной формы, на которой расположен орган, имеет размеры в глубину 9 метров, в ширину 17,6 метров; между порталами органа в ширину 12 метров и в глубину 4 метра. На сцену имеется два выхода для артистов сзади сцены за занавесами слева и справа.