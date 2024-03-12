Московская консерватория имени П. И. Чайковского Москва, Большая Никитская ул., д. 13/6

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского — один из главных концертный залов Москвы и одно из ведущих музыкальных учебных заведений России. Разнообразные концертные программы с участием знаменитых композиторов и исполнителей проходят в Большом, Малом, Рахманиновском залах и зале Мясковского. Архитектор В. П. Загорский, автор проекта здания, считал постройку Московской консерватории делом своей жизни и проект выполнил безвозмездно. От старого дома, построенного на этом месте еще для княгини Е. Р. Дашковой в конце XVIII века, остался только знаменитый фасад с полуротондой, внутри была сделана перепланировка, в результате которой появилось два зала – Большой и Малый. В Большом зале установлен орган работы Аристида Кавайе-Колля, крупнейшего органного мастера Франции XIX века, признанный в 1900 году на Парижской всемирной выставке одним из лучших в мире. В малом зале находится орган, который был заказан в ГДР у фирмы Alexander Schuke Potsdam Orgelbau GmbH. В 1954 году перед зданием Консерватории был установлен памятник П.И. Чайковскому работы В. Мухиной. Знаменитый международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится в Большом зале, раз в четыре собирая здесь лучших академических музыкантов.