Дом музыки, Светлановский зал Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Московский международныМосковский международный Дом музыки (ММДМ) открылся в 2002 году и стал первым и единственным в России центром исполнительских искусств – распространенный в мире тип многофункционального комплекса (по аналогии с Кеннеди-центром в Вашингтоне). В четырех залах комплекса – Светлановском, Камерном, Театральном залах и Зале Шнитке – проводятся концерты и спектакли, крупные международные форумы и творческие вечера, презентации и праздничные шоу, конференции и корпоративные встречи. Дом музыки был построен по инициативе выдающегося музыканта и общественного деятеля Владимира Спивакова и мэра Москвы Юрия Лужкова на средства Правительства Москвы. Здание ММДМ стало главным элементом большого архитектурного ансамбля на Космодамианской набережной Москвы-реки. 26 декабря 2002 года на церемонии торжественного открытия Дома музыки, Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем приветственном слове назвал здание ММДМ «прекрасным хрустальным кубком». Сегодня Дом музыки – место особое, со своим лицом, концепцией, своей моделью концертной деятельности. Разнообразие программ из года в год как нельзя лучше подчеркивает уникальность художественного пространства этой универсальной концертной площадки, отвечая ее международному статусу – MIPAC (Международный центр исполнительских искусств).й Дом музыки, Светлановский зал