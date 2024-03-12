Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский проспект, д. 68/2

К концертам

Муниципальный культурный центр – это центр деловой активности, место встреч общественности с известными деятелями культуры и искусства, центр организации и проведения выставок разного уровня, концертной деятельности, благотворительных акций и фестивалей. Муниципальный культурный центр — один из крупных досуговых объектов города Рязани. Приоритетное место в работе центра занимает культурно-досуговая деятельность. В МКЦ проходят народные и православные праздники, широко пропагандируется творчество самодеятельных и профессиональных рязанских авторов, ведется целенаправленная работа по возрождению и сохранению фольклора, регулярно проводятся выставки живописи, декоративно-прикладного искусства, фотографии. Это центр с постоянным поиском творческих форм и методов работы с молодёжью в рамках социально-значимой, культурно-досуговой, просветительской деятельности; предоставляющий условия для эффективного использования свободного времени, самореализации творческого и духовного потенциала жителей Рязани всех возрастных категорий.

На базе центра ведут активную творческую и музыкально-просветительскую деятельность 44 клубных формирования: 9 муниципальных творческих коллективов на профессиональной основе и 35 коллективов художественной самодеятельности, любительские объединения, клубы по интересам, детские кружки и студии. В перечисленных формированиях насчитывается около 1700 участников.