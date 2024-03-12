Московская филармония Москва, Тверская ул., д. 31

Московская государственная академическая филармония (сокр. МГАФ) — одна из крупнейших концертных организаций мира, проводящая более 3000 концертов в год на концертных площадках Москвы, а также в регионах России и за рубежом. Главный административный блок Московской филармонии находится в здании Концертного зала имени П. И. Чайковского на Триумфальной площади. В 2007 году открылся камерный зал, проход в который осуществляется через фойе КЗЧ. Многие ошибочно считают, что камерный зал находится под одной крышей с Залом Чайковского, но на самом деле это другое здание, расположенное во внутреннем дворе Тверской улицы (дом 29, строение 3). В 2014 году в пользование Московской филармонии перешло здание бывшего театра в Олимпийской деревне на юго-западе столицы. После реконструкции комплекс получил название «Филармония-2», в котором действуют 4 зала.