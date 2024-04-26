ГДК г. Воронеж

Воронеж, ул. 9 Января, д. 108
ГДК г. Воронеж
Концертов нет в продаже

МБУК Городской Дворец культуры (бывший ДК "Машиностроителей") является центром досуга жителей города Воронежа. В Городском Дворце проходят значимые культурно-досуговые мероприятия: фестивали и конкурсы художественного творчества; работают старейшие клубные формирования и коллективы, известные далеко за пределами Воронежа.

История МБУК «Городской Дворец культуры» берет начало в 1978 году. Построен он при долевом участии трех заводов: тяжелых механических прессов, им. Калинина, станкостроительного и именовался как Дворец культуры и техники машиностроителей. Это был центр культурно-просветительной и политико-воспитательной работы среди трудящихся предприятий машиностроения и жителей Коминтерновского района города Воронежа.

ГДК г. Воронеж
Концертов нет в продаже
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