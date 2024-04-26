Концертный зал им. Маклецкого

Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 22
Концертный зал им. Маклецкого
Концертов нет в продаже

Большой концертный зал – зал Маклецкого – по праву является гордостью нашего училища. Благодаря своей уникальной акустике он снискал славу одного из лучших концертных залов России. В разное время на этой сцене выступали Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев, Давид Ойстрах и Генрих Нейгауз, Иван Козловский, Сергей Лемешев и другие выдающиеся музыканты. Осенью 2004 года состоялось торжественное открытие зала после длительного ремонта и реставрации, в ходе которых были бережно сохранены все акустические особенности проекта архитектора Ю. О. Дютеля. С этого дня музыка звучит здесь каждый день.

Концертный зал им. Маклецкого
Концертов нет в продаже
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