КЗ АГИК Барнаул, Проспект Ленина, д. 66А

Концертный зал Алтайского государственного института культуры (АГИК) — это многофункциональная культурная площадка, где проходят концерты, фестивали, спектакли, мастер-классы, бизнес-семинары, конференции, форумы, презентации и другие мероприятия. Расположенные в самом центре города зал выделяется уникальной акустикой, неповторимым классическим архитектурным оформлением, современным световым, звуковым и проекционным оборудованием. В зале функционирует Концертно-продюсерский центр, который координирует деятельность учебно-творческих коллективов института по реализации художественно-творческих и социально-культурных проектов, содействует адаптации обучающихся к рынку труда в области художественно-творческой, режиссёрской и социально-культурной деятельности, а также оказывает творческо-исполнительские услуги по организации и проведению концертно-исполнительской и культурно-досуговой деятельности.