КЗ «Москва» (Остров Мечты) Москва, Андропова пр-т, д. 1

К концертам

«МОСКВА» - многофункциональный концертный зал для развлекательных и бизнес-мероприятий. Это новая строчка на визитной карточке культурно-развлекательного центра «Остров Мечты».

Вне зависимости от возраста и вкусовых предпочтений концертный зал "МОСКВА" вас приятно удивит. Стендап, театральные постановки, мюзиклы или закрытые мероприятия - для каждого шоу найдется своя конфигурация концертной площадки. От большого зала на 4500 мест с танцевальным партером, до уютного помещения на 2500 гостей. Все это позволяет любому артисту делиться своим творчеством так, будто зал строился специально для него.