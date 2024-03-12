Курская Государственная Филармония-2 Курск, ул. Сонина, д. 4

Курская государственная филармония, одна из ведущих профессиональных концертных организаций региона, имеет давние и славные традиции, сформировавшиеся за долгие годы ее истории.

Курская филармония сегодня – это высокопрофессиональный творческий потенциал ее артистов, представляющих различные жанры – академическое искусство, народное исполнительство, эстраду. Это большой опыт в организации и проведении вступлений ведущих мастеров искусств; это разнообразные формы работы с аудиторией, в том числе система абонементов. Это сохранение и развитие музыкальных традиций Курского края во имя укрепления духовности России.