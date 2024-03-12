Красноярская краевая филармония Красноярск, Площадь Мира, д. 2Б

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Красноярская краевая филармония — одна из крупнейших концертных организаций Сибири и Дальнего Востока. Ведёт свою предысторию с 1928 года, когда в Красноярске возникло первое филармоническое общество. В 1938 году было создано краевое концертно-эстрадное бюро, призванное активизировать и урегулировать деятельность профессиональных музыкантов Красноярска. Оно проработало вплоть до 50-х годов ХХ века. Первого октября 1953 года был издан приказ о реорганизации бюро в краевую государственную филармонию на площади Мира (в прошлом «Старобазарной»). На тот момент филармония фактически являлась сообществом, не имевшим собственных концертных площадок. Однако именно с этого времени в структуре организации начинают образовываться крупные творческие коллективы, требующие собственных концертных помещений.