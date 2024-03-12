Краснодарская филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная ул., д. 55

К концертам

Концерта В продаже

Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко — главное концертное учреждение культуры Краснодарского края. Является домашней площадкой для таких коллективов, как Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», Государственный концертный ансамбль «Ивушка», Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани», Краснодарский государственный камерный хор, Государственный эстрадный оркестр, Государственный балет Кубани, Хор Краснодарской филармонии, квартет «Адажио», ансамбли «Гильце», «Скрыня», ансамбль русских народных инструментов «Маэстро».