Краснодарская филармония им. Пономаренко

Краснодар, Красная ул., д. 55
Краснодарская филармония им. Пономаренко

2

Концерта
В продаже

Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко — главное концертное учреждение культуры Краснодарского края. Является домашней площадкой для таких коллективов, как Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», Государственный концертный ансамбль «Ивушка», Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани», Краснодарский государственный камерный хор, Государственный эстрадный оркестр, Государственный балет Кубани, Хор Краснодарской филармонии, квартет «Адажио», ансамбли «Гильце», «Скрыня», ансамбль русских народных инструментов «Маэстро».

Краснодарская филармония им. Пономаренко

2

Концерта
В продаже
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Ближайшие концерты в Краснодарской филармонии им. Пономаренко

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