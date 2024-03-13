Колизей Арена Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 100

К концертам

Концертный зал «Колизей», открытый в 2012 году на месте одноимённого кинотеатра, к настоящему моменту стал одной из популярных концертных площадок Петербурга. Концерты, показы, выступления и творческие вечера, классические и современные спектакли, разыгрываемые на сцене «Колизея», звучат особенно ярко и неповторимо благодаря первоклассной акустике зала, которая, по мнению экспертов, является одной из лучших в городе. Сами зрители ценят зал за его современное оснащение, мягкие, удобные кресла и роскошный декор.

Благодаря внушительному техническому потенциалу, «Колизей» способен принять любое по масштабу и зрелищности мероприятие. Афиша концертного зала «Колизей» изобилует зрелищными и масштабными музыкальными мероприятиями разного формата, и по-домашнему уютными творческими вечерами.