Ивановская государственная филармония Иваново, ул. Красной Армии, д. 8/2

Ивановская филармония – это динамично развивающееся учреждение культуры, готовое к различным формам профессионального сотрудничества с гастрольно-концертными организациями и музыкальными коллективами, талантливыми исполнителями и продюсерами, людьми, интересующимися современной и классической музыкой, а также театральным искусством. На базе филармонии успешно работают профессиональные коллективы, солисты, лекторийные группы, проводятся фестивали с участием зарубежных артистов и ведущих российских исполнителей, реализуются межрегиональные проекты, создаются тематические программы для детей и юношества, создаются благоприятные условия для поддержки инициатив творческой молодёжи.