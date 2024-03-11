РАМ им. Гнесиных Москва, Малый Ржевский переулок, д. 1

Концертный зал Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (так до 1992 года называлась Академия) был открыт 21 ноября 1958 года. Сегодня КЗ при РАМ им. Гнесиных — это элегантный интерьер, эксклюзивные акустические возможности для знатоков и любителей камерной музыки, как слушателей, так и исполнителей. Здесь проходят концерты классической музыки, лекции, музыкальные мастер-классы. Универсальные возможности зала позволяют организовывать концерты самых разных жанров — от оперы до джаза. В последние годы все больше крупных фестивалей, международных и всероссийских конкурсов получают свою постоянную прописку здесь. Среди интересных новшеств — серии «ночных концертов» в летний период, драматические и детские спектакли.