РАМ им. Гнесиных

Москва, Малый Ржевский переулок, д. 1
РАМ им. Гнесиных
Концертов нет в продаже

Концертный зал Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (так до 1992 года называлась Академия) был открыт 21 ноября 1958 года. Сегодня КЗ при РАМ им. Гнесиных — это элегантный интерьер, эксклюзивные акустические возможности для знатоков и любителей камерной музыки, как слушателей, так и исполнителей. Здесь проходят концерты классической музыки, лекции, музыкальные мастер-классы. Универсальные возможности зала позволяют организовывать концерты самых разных жанров — от оперы до джаза. В последние годы все больше крупных фестивалей, международных и всероссийских конкурсов получают свою постоянную прописку здесь. Среди интересных новшеств — серии «ночных концертов» в летний период, драматические и детские спектакли.

РАМ им. Гнесиных
Концертов нет в продаже
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