ГДК имени А. Г. Солдатова Пермь, Комсомольский проспект, д. 79

К концертам

На Комсомольском проспекте стоит величественное здание — великолепный памятник архитектуры 50-х годов XX века — муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова. К главному зданию справа и слева примыкают флигели. На фасаде главного здания имеются 4 дорические колонны, которые тянутся вверх, под самое небо. Между колоннами стоят почти двухметровые фигуры летчиков. Крышу дворца венчают еще 2 фигуры — инженера и скрипачки.

Это одна из самых больших концертных площадок города Перми с концертным залом на 1 100 мест. Здесь есть еще малый зал, танцевальные, спортивные и выставочные залы, библиотека с книжным фондом на 100 тысяч томов, репетиционные и игровые комнаты.

Зрители, впервые попадающие в концертный зал дворца, долго разглядывают его потолок — великолепную плафонную роспись с изображением юношей и девушек в национальных костюмах союзных республик СССР. Здание построено по проекту архитекторов И.А. Мейерзона и А.К. Барутчева.

Дворец культуры имени А.Г. Солдатова — это один из первых, крупнейших и лучших Дворцов культуры города, Прикамья и Урала, с богатейшей историей, традициями, достижениями и наградами, с огромным творческим потенциалом, он работает и развивается вместе с городом и является центром культурной жизни.