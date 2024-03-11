ГБКЗ им. С. Сайдашева Казань, ул. Пушкина, д. 64/38

К концертам

Концертный комплекс составляют: большой концертный зал на 700 мест с 4 ложами, камерный зал на 70 мест, репетиционный зал, хоровая, оркестровая, индивидуальные акустические. ГБКЗ им. С. Сайдашева является не только главной концертной сценой столицы Татарстана, но и одним из ведущих центров музыкальной жизни Казани. На сцене ГБКЗ постоянно выступают коллективы и солисты мирового уровня, проходят концерты оперных звезд, знаменитых дирижеров и виртуозов, а также фестивали, конкурсы, мировые премьеры.