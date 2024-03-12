ДКЖ Екатеринбург

Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 102
ДКЖ Екатеринбург

3

Концерта
В продаже

Дворец культуры железнодорожников – центр исторической и культурной жизни Екатеринбурга! Расположенный на пересечении важных логистических узлов Дворец железнодорожников стал своеобразной визитной карточкой столицы Урала. Развитая инфраструктура и неограниченные технические возможности этого культурного пространства отвечают современным стандартам. Крупные бизнес мероприятия, торжественные встречи, семинары и концерты: Дворец культуры стал неотъемлемым участником важных городских и областных событий, а также территорией новых возможностей! Дворец культуры железнодорожников создан в целях формирования и удовлетворения культурных и духовных потребностей населения, организации досуга и отдыха, приобщения жителей города к творчеству, культурному развитию и искусству.

ДКЖ Екатеринбург

3

Концерта
В продаже
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Ближайшие концерты в Дворце культуры железнодорожников

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