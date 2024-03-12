Дворец искусств Нижневартовск, ул. Ленина, д. 7

Ежегодно, во Дворце искусств проводится около 450 мероприятий, их посещают более 200 тысяч горожан. Здесь созданы комфортные условия и для зрителей, и для артистов. В зрительном зале с балконом и двумя ложами в эргономичных креслах можно удобно разместить 929 зрителей. На просторной сцене Дворца искусств, при необходимости смены декораций можно воспользоваться поворотным кругом. Техническое оснащение, световое и лазерное оборудование соответствуют самым высоким требованиям профессиональных артистов и популярных звезд эстрады. Здесь качественно, на высоком профессиональном уровне проводятся корпоративные и профессиональные праздники для работников предприятий и организаций всех сфер деятельности, а также предоставляются другие культурные услуги. Во Дворце искусств, в разных залах можно провести несколько мероприятий одновременно для трех тысяч человек.