Новосибирский Дом Ученых Новосибирск, Морской проспект, д. 23

Сибирский Дом учёных возник в Новосибирском Академгородке в 60-е годы прошлого века. Идея его создания пришла академику М.А. Лаврентьеву: именно он продолжил традицию создания похожих учреждений в Москве и Ленинграде.

Неудивительно, что Дом ученых сразу имел колоссальный успех: его открытия ждали — будущим новосибирским академикам был необходим Дом, в котором проходили бы заседания и конференции, где можно было бы проводить время, дом с современно-оборудованным актовым залом, где царила бы достойная, интеллектуальная, но в то же время уютная атмосфера, дом, где смогла бы собираться уже сформировавшаяся научная элита Академгородка. Все это воплотил в себе нынешний ДУ СО РАН.

Инициатива строительства была поддержана Советом Министров РСФСР, и после этого в мае 1963 года академиком М. А. Лаврентьевым было принято решение «Об организации Дома ученых». Строительство завершилось лишь к 1967 году. Проект разработала группа ленинградских архитекторов во главе с И. Орловым, Л. Лавровым и М. Левиным. Особенность архитектурного решения заключается в том, что Дом ученых — не монолитное здание, а комплекс блоков различного назначения, где есть всё необходимое для обмена научной информацией и полноценного отдыха.

История Дома учёных хранит немало волнующих страниц. Это и знаменитый фестиваль бардовской песни, где впервые с большой сцены пел возмутитель застойного спокойствия Александр Галич, и ошеломляющие неординарностью концепции лекции Льва Гумилева по этногенезу, и первые выступления блестящей команды КВН НГУ, и сеансы одновременной игры на нескольких десятках досок чемпиона мира Гарри Каспарова, и гастроли лучших театров Москвы и Ленинграда, встречи с известными актерами и танцорами…

Дом ученых стал визитной карточкой Академгородка, и вполне закономерно, что за его богатую историю в нем побывало множество выдающихся людей. Высокие гости Новосибирска, приезжая в Академгородок, непременно посещали Дом учёных: здесь бывали президент Франции Шарль де Голль, глава Северной Кореи Ким Ир Сен, первая леди, а впоследствии госсекретарь США Хиллари Клинтон, премьер-министр Швеции Улоф Пальме, президент Российской Федерации Владимир Путин, нобелевские лауреаты Жорес Алфёров и Роджер Корнберг, космонавт Герман Титов и многие другие. В библиотеке Дома ученых есть книги с уникальными автографами знаменитых писателей, побывавших в Академгородке: например, Грэма Грина, Андрея Вознесенского, Даниила Гранина.