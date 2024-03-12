Дом офицеров

Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 5
Дом офицеров

1

Концерт
В продаже

Дом офицеров Псковского гарнизона сформирован в мае-июне 1947 года в соответствии с приказом заместителя МО СССР и директивы начальника главного управления СА И ВМФ. Датой образования Дома офицеров гарнизона принято считать 31 мая 1947 года. 29 ноября 2011 года состоялось официальное открытие Дома офицеров в Пскове в новом статусе городского муниципального учреждения культуры. Для города Пскова второе открытие Дома офицеров является историческим событием. На сегодняшний день он официально единственный в районе старого Завеличья очаг культуры, центр духовности, патриотизма, а также место встреч военнослужащих и их детей. Регулярно проводятся общегородские мероприятия, тематические концерты и праздничные вечера.

Дом офицеров

1

Концерт
В продаже

Ближайшие концерты в Дом офицеров

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