ДКЖ Челябинск Челябинск, ул. Цвиллинга, 54

К концертам

Дворец культуры на улице Цвиллинга вырос из рабочего клуба железнодорожников, в котором после войны стало тесно и артистам, и зрителям. Здание ДК открыли в 1959 году, в 60-е годы здесь уже кипела жизнь: в структуре ДК числились народный ансамбль, хор, театр оперетты, оркестр и другие творческие коллективы, многие из которых существуют в стенах дворца по сей день. В 2005-м в здании ДК провели капитальный ремонт, сейчас здесь открыт для публики зрительный зал, рассчитанный на 750 зрителей. На сцене дворца культуры проходят концерты звёзд эстрады, выступления юмористов, гастрольные спектакли с участием популярных артистов кино и телевидения. В ДК играли музыканты с мировым именем — например, гуру тяжёлой музыки Удо Диркшнайдер, а также отечественные рокеры — Светлана Сурганова, группа «Мельница», поп-исполнители Александр Панайотов и Юрий Шатунов.