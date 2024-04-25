ДК ЖД Краснодар

Краснодар, ул. Братьев Дроздовых, 2
ДК ЖД Краснодар

2

Концерта
В продаже

Дворец Культуры Железнодорожников располагается рядом с авто- и железнодорожным вокзалом Краснодар-1 (Привокзальная площадь). ДКЖД – это отличная концертная площадка, где выступают множеств звезд Российской и иностранной эстрады.

Во Дворце часто организуются дискотеки и проходят различные фестивали. Помимо этого, на базе ДК работают творческие кружки и студии, выставки и многое другое.

На сегодняшний день здесь активно работают в самых различных видах искусства 43 коллектива, и занимаются в них более полутора тысяч участников. Многие из этих коллективов известны не только в городе и крае, но и по всей России, и даже в других странах.

ДК ЖД Краснодар

2

Концерта
В продаже
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Ближайшие концерты в Дворце культуры железнодорожников

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