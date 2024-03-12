ДК Ростсельмаш

Ростов-на-Дону, пр-кт. Сельмаш, д. 3
ДК Ростсельмаш

6

Концертов
В продаже

С момента своего открытия в 1961 году в Ростове и по настоящее время Дворец культуры был и остаётся центром формирования, развития культурного слоя общества, реализации творческого начала нескольких поколений ростсельмашевцев, первомайцев и ростовчан. Ведь наш Дворец строился для рабочих и служащих завода-гиганта, строился для их детей и их внуков! Более 50-ти лет назад, в те далёкие 60-е годы, тысячи заводчан, закончив трудовую смену, прямо с проходной завода дружными компаниями направлялись в одну сторону. Туда, где их ждали гостеприимно распахнутые двери Дворца культуры. Эти двери широко распахнуты для всех желающих и по сей день!

ДК Ростсельмаш

6

Концертов
В продаже
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Ближайшие концерты в ДК Ростсельмаш

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