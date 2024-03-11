ДКМ им. Орджоникидзе Магнитогорск, Набережная ул., д. 1

Когда люди слышат слова «легендарная Магнитка», многие вспоминают, что это крупный промышленный центр Южного Урала, Челябинской области. Но мало кто знает, что Магнитогорск сегодня – это еще и культурный центр. 29 июня 1979 года, к своему 50-летию, город Магнитогорск получил подарок – новый Дворец культуры металлургов. 13 августа 1979 года Дворцу культуры присвоено имя Серго Орджоникидзе. Автор переработанного проекта – главный архитектор города Вилий Николаевич Богун. В процессе переработки проекта облицовку фасада отделали декоративным камнем – ракушечником (розовый туф) и частично серым гранитом, украсили чугунной решеткой каслинского литья. Торец здания, хорошо видимый с центрального моста, украсили рельефным мозаичным панно, прославляющим человека труда (автор местный художник Борис Клочков). Архитекторы Магнитогорского отделения института Челябинскгражданпроекта – П.Н.Давиденко и В.А.Загребельный – настояли на смещении расположения Дворца от проектного так, что он хорошо стал виден со всех сторон улицы Чапаева, с двух сторон улицы Набережной, с центрального моста, с улицы Ленинградской. Дворец расположен на небольшой возвышенности, каскады лестниц спускаются к реке Урал. Береговой рельеф использован архитекторами для создания живописного сквера и набережной, одетой оградой из перемежающихся блоков чугунного ажурного литья и серого гранита.